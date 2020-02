Gobeljić: Prvo poluvreme model za dalje

BELEK – Fudbaler Crvene zvezde Marko Gobeljić, strelac za pobedu protiv Ludogoreca u Beleku, izjavio je da svaki gol puno znači, ali da je pripremni period i da je mnogo bitnije da su svi zdravi.

„Važno je da pripreme odradimo do kraja u pravom ritmu i bez povreda. Svaka pobeda je lepa, a mi u svaku utakmicu ulazimo sa maksimalnom odgovornošću. Nosimo Zvezdin grb i dres, a to na svakoj utakmici moramo da opravdamo. Mislim da je prvo poluvreme model kako treba da izgleda naša igra. Dejan Stanković od nas traži dosta trčanja, agresivnija smo ekipa od njegovog dolaska. Zna koliko je velika Crvena zvezda i to pokazuje iz dana u dan“, rekao je Gobeljić.

(Tanjug)