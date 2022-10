Gocić: Kvalitetniji smo od Naisa, ali to moramo da dokazemo

BEOGRAD – Trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić izjavio je da je njegov tim veliki favorit protiv Naisa u trećem kolu Superlige Srbije.

Novi Beograd je pre pet dana u derbi meču drugog kola Superlige Srbije na svom terenu poražen od kragujevačkog Radničkog 15:14.

„Bila je to prva bitna utakmica u sezoni za nas. Taj derbi meč je došao rano, ali to ne može biti alibi. Ta utakmica nije završena onako kako smo želeli, ali nam je pokazala na čemu treba da radimo u budućnosti. Ako ovaj poraz iskoristimo na pravi način, da izvučemo pouke, može mnogo da nam koristi u nastavku sezone“, rekao je Gocić, saopštio je novobeogradski klub.

On je rekao da Novi Beograd neće da potceni Nais.

„Sledi nam duel protiv ekipe od koje smo svakako kvalitetniji, ali to moramo da dokažemo i u bazenu. Nijednog trenutka ne potcenjujemo nijednog protivnika, pa to nećemo uraditi ni ovog puta, već ćemo se truditi da od prvog do poslednjeg minuta budemo koncetrisani i motivisani da pružimo svoj maksimum. Ako budemo imali takav pristup, siguran sam da neće biti problema i da ćemo se iz Niša vratiti sa tri boda“, zaključio je Gocić.

Utakmica će biti odigrana u sredu u Nišu od 20 sati.

(Tanjug)

