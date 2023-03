Gocić: Očekuje nas veoma težak meč, ali pružićemo maksimum protiv Marselja

BEOGRAD – Trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić izjavio je danas da očekuje težak meč protiv Marselja u desetom kolu grupe B Lige šampiona.

Novobeograđani su u prethodnih devet kola elitnog klupskog takmičenja zabeležili sedam pobeda, jedan remi i jedan poraz i sa 22 boda zauzimaju drugo mesto na tabeli, iza Breše koja je na čelu B grupe sa dva poena više.

„Njihov bodovni saldo ne oslikava na pravi način njihov kvalitet. Marselj je dosta bolji tim od broja bodova koji su sakupili u dosadašnjem toku Lige šampiona“, rekao Gocić na konferenciji za medije.

Utakmica između Novog Beograda i Marselja biće odigrana u utorak od 19,45 časova na bazenu Sportskog centra „11. april“.

„Očekuje nas veoma težak meč. Obe ekipe prethodnih dana imale su veliki broj igrača u reprezentativnim obavezama. To je sigurno na sve njih ostavilo traga, pre svega u vidu fizičkog i mentalnog umora, ali šta je tu je. Mi smo se potrudili da u tim prvim danima, po povratku igrača u ekipu, maksimalno ih odmorimo i osvežimo, a pripremali smo se za ovaj meč kao i do sada uz posebno obraćanje pažnje na ono što ekipa Marselja najbolje radi. Željno iščekujemo utakmicu i siguran sam da će moj tim pružiti svoj maksimum u ovom trenutku, a ako tako i bude to će nam dati prostor za dorbu igru i dobar rezultat“, naveo je Gocić.

On je istakao da se nada i značajnoj podršci navijača sa tribina.

„Želim da se zahvalim publici, našim navijačima i ljubiteljima vaterpola koji su bili na bazenu na prošlom meču protiv Ferencvaroša koji smo rešili u našu korist. Utakmica je zaista bila dobra, a imali smo i najbolju atmosferu na tribinama ove sezone i voleo bih da se to ponovi i u meču protiv Marselja. Ovom prilikom bih pozvao sve ljubitelje vaterpola da budu uz našu ekipu i u utorak uveče i pruže nam podršku u ovoj važnoj utakmici“, konstatovao je Gocić.

Prvotimac Novog Beograda Nikola Jakšić izjavio je da očekuje pobedu protiv šampiona Francuske.

„Nema sumnje da nas čeka veoma teška utakmica, pogotovo jer smo u kompletnom sastavu trenirali tek od četvrtka uveče. Bez obzira na sve to, ako budemo na visini zadatka i ispunimo naš dogovor i taktičke zamisli mislim da neće biti problema. Takođe, nadam se da ćemo ovu utakmicu iskoristiti kao pravu pripremu za ono što nam predstoji narednog vikenda i što nam je jako bitno, a to je finalni turnir regionalne Premijer lige. Nadam se da će sve proteći prema našem planu i da neće biti oscilacija u našoj igri“, zaključio je Jakšić.

(Tanjug)

