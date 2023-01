Gocić pred turnir regionalne lige u Šapcu: Biće naporno, rivali najjači mogući

BEOGRAD – Vaterpolisti Novog Beograda će od 19. do 21. januara učestvovati na trećem ovosezonskom turniru regionalne Premijer lige u Šapcu.

Novobeograđani će u tri dana odigrati tri utakmice, a za rivale će imati Partizan (četvrtak, 17 sati), Radnički iz Kragujevca (petak, 20.30) i Crvenu zvezdu (subota, 9.45).

Ekipa trenera Živka Gocića je neporažena u regionalnom takmičenju ove sezone i sa Kragujevčanima, koji takođe imaju maksimalan učinak, deli prvo mesto sa po 15 bodova.

Strateg Novobeograđana je na konferenciji za medije pred odlazak u Šabac konstatovao da njegov tim očekuje veoma zahtevan turnir i to sa više aspekata.

„Imali smo nesvakidašnji period oko nove godine, jer je veliki broj naših igrača bio odsutan zbog obaveza sa reprezentacijama, ali prethodne dane smo iskoristili da sve to nadoknadimo. Imamo određenih kadrovskih problema i videćemo kako će se i koliko sve to odraziti na sastav ekipe. U svakom slučaju to ne želimo da koristimo kao alibi, spremni smo na pravi način fizički i u svakom drugom smislu, pružićemo naš maksimum i pokušaćemo da nastavimo sezonu u pobedničkom ritmu. Biće veoma naporno, protivnici su sve bolji od boljeg, ali potrudićemo se da na pravi način odgovorimo svim izazovima”, rekao je Gocić.

Prvi rival aktuelnom srpskom i regionalnom šampionu na turniru u Šapcu biće Partizan, koga je Novi Beograd dobio i za protivnika u polufinalu Kupa Srbije koji je na programu 28. januara.

Novobeograđani su crno-belima odigrali dve utakmice ove sezone i u obe su upisali pobede.

„Njihove dobre partije su za mnoge iznenađenje, ali ne i za mene. Kao tim izgledaju mnogo bolje i kompaktnije nego prošle se sezone, kada su na papiru, po imenima imali zvučniji sastav. Partizan je mlada ekipa, puna elana koja igra u strahovitom plivačkom ritmu. Naš glavni zadatak biće da upravo agresivnošću odgovorimo na taj njihov ritam. Svako opuštanje bi moglo da nas uvede u problem, zato moramo da budemo izuzetno fokusirani“, konstatovao je Gocić.

Prvotimac Novog Beograda Miroslav Perković sa veliko dozom optimizma očekuje mečeve u Šapcu.

„Januar je jako zahtevan mesec za nas što se tiče utakmica. Prošlu godinu smo završili pobedom protiv Breše, ovu smo započeli trijumfom nad Marseljom i želimo da nastavimo taj trijumfalni niz. Predstoje nam tri teške utakmice protiv tri veoma jaka protivnika koje izuzetno respektujemo. Ipak, mislim da smo se dobro pripremili, da smo favoriti i nadam se da ćemo zabeležiti sve tri pobede“.

Sa velikim nestrpljenjem se očekuje duel sa Radničkim iz Kragujevca, koji je na programu u petak od 20 časova i 30 minuta.

„Radnički je vrlo nezgodna ekipa. Pobedili su nas na početku sezone u domaćem prvenstvu i mislim da je sada vreme da im se revanširamo za taj poraz. Uveren sam da ćemo se pokazati u boljem svetlu, jer taj meč na protiv Kragujevčana na startu sezone sigurno nije bio naš maksimum. Sada imamo priliku da sve to ispravimo i pokušamo da do kraja takmičarske godine budemo što bolji“, zaključio je Perković.

(Tanjug)

