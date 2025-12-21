Gođa pobednica superveleslaloma u Francuskoj

Italijanska skijašica Sofija Gođa pobedila je danas u superveleslalomskoj trci Svetskog kupa u francuskom Val d Izeru.

Gođa je 27. pobedu u Svetskom kupu, a osmu u super-džiju, zabeležila u vremenu od 1:20,24 minuta.

Drugo mesto je pripalo predstavnici Novog Zelanda – Alis Robinson, koja je za pobednicom zaostala 0,15 sekundi, dok je treće mesto zauzela američka skijašica Lindzi Von sa 0,36 sekundi zaostatka za Gođom.

Nakon dve super-dži trke u poretku discipline vodi Robinson sa 180 bodova, druga je Gođa sa 20 bodova zaostatka, a na trećem mestu se nalazi Von sa 110 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi američka skijašica Mikaela Šifrin sa 558 bodova, druga je Robinson sa 484 boda, a Gođa na trećoj poziciji ima 372 boda.

Svetski kup za skijašice nastavlja se 27. decembra, kada je na programu veleslalom u austrijskom Zemeringu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com