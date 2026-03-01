Gođa pobednica superveleslaloma u Soldeu

Italijansa skijašica Sofija Gođa pobedila je danas u superveleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Soldeu, u Andori.

Gođa je do 28. pobede u karijeri u Svetskom kupu, a devete u superveleslalomu stigla rezultatom 1:26,72 minuta.

Drugo mesto zauzela je Nemica Ema Ajher sa 0,24 sekundi zaostatka, dok je treća sa 0,31 sekundom zaostatka bila Norvežanka Kajsa Li.

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 1.133 boda, ispred drugoplasirane Kamil Rast iz Švajcarske sa 963 boda i trećeplasirane Ajher sa 914 bodova.

U plasmanu superveleslaloma, prva je Italijanka Sofija Gođa sa 420 bodova, ispred drugoplasirane Robinson sa 336 bodova i trećeplasirane Ajher sa 304 boda.

(Beta)

