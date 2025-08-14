Gof lako do četvrtfinala mastersa u Sinsinatiju

Druga teniserka sveta Koko Gof plasirala se danas u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedila italijansku igračicu Lučiju Bronceti sa 6:2, 6:4.

Američka igračica je 61. teniserku sveta savladala za sat i 19 minuta.

U prvom setu viđena su četiri brejka, od čega je tri napravila Gof, a američka igračica je bolje počela i drugi set, oduzevši servis protivnici u drugom gemu.

Bronceti je već u narednom gemu vratila brejk, ali je Gof u 10. gemu uspela da iskoristi novu brejk loptu, ujedno i prvu meč priliku.

Gof je masters turnir u Ohaju osvojila pre dve godine, a u ovogodišnjem četvrtfinalu čeka pobednicu meča između devete igračice sveta Italijanke Džasmin Paolini i Čehinje Barbore Krejčikove (80. na WTA listi).

(Beta)

