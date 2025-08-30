Gof, Osaka i Muhova u osmini finala Ju Es opena

Druga teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u osminu finala Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u trećem kolu pobedila 33. igračicu sveta Poljakinju Magdalenu Freh posle dva seta, 6:3, 6:1.

Meč je trajao sat i 14 minuta.

Gof je pet puta uzela servis poljskoj teniserki, dok je Freh osvojila jedan brejk.

Gof će u osmini finala igrati protiv 24. teniserke sveta Japanke Naomi Osake, koja je danas u trećem kolu pobedila 18. igračicu sveta Australijanku Dariju Kasatkinu posle tri seta, 6:0, 4:6, 6:3.

Meč između Osake i Kasatkine trajao je sat i 45 minuta.

Osaka je sedam puta uzela servis australijskoj teniserki, dok je Kasatkina osvojila četiri brejka.

Plasman u osminu finala ostvarila je i 13. teniserka sveta Čehinja Karolina Muhova, koja je u trećem kolu pobedila svoju sunarodnicu, 32. igračicu sveta Lindu Noskovu posle tri seta, 6:7, 6:4, 6:2.

Meč između Muhove i Noskove trajao je dva sata i 27 minuta.

Muhova je pet puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Noskova osvojila dva brejka.

Muhova će u osmini finala igrati protiv 28. teniserke sveta Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je danas u trećem kolu pobedila 107. igračicu sveta Francuskinju Dajanu Pari posle tri seta, 3:6, 6:4, 6:2.

(Beta)

