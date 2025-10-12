Gof osvojila titulu na turniru u Vuhanu

Američka teniserka Koko Gof osvojila je danas titulu na turniru u Vuhanu, pošto je u finalu pobedila sunarodnicu šestu teniserku sveta Džesiku Pegulu posle dva seta, 6:4, 7:5.

Treća teniserka sveta pobedila je posle sat i 42 minuta.

Ona je u prvom setu vodila 3:0 i 4:1, ali je Pegula uspela da vrati brejk i izjednači na 4:4. Teniserke su potom osvojile po gem na svoj servis, a Gof je u poslednjem 10. napravila novi brejk i povela je u meču.

Pegula je dobro počela drugi set i uz dva brejka povela je 3:0. Gof je izjednačila na 3:3, ali joj je Pegula ponovo oduzela servis za 4:3 i posle gema na svoj servis povela je 5:3.

Gof je posle toga osvojila četiri gema uzastopno i posle prve meč lopte osvojila je 11. WTA titulu, a treću iz turnira 1.000.

(Beta)

