Gof, Pegula i Aleksandrova u osmini finala turnira u Vuhanu

Treća teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u osminu finala turnira u Vuhanu, pošto je danas u drugom kolu pobedila 91. igračicu sveta Japanku Mojuku Učihimu posle dva seta, 6:1, 6:0.

Meč je trajao 52 minuta.

Gof je pet puta uzela servis japanskoj teniserki, dok Učihima nije osvojila nijedan brejk.

Američka teniserka zabeležila je pet asova, dok Učihima nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.

Gof će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između 58. teniserke sveta Rumunke Sorane Kirstee i 142. igračice sveta Kineskinje Šuaj Džen.

Šesta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula plasirala se u osminu finala, pošto je u drugom kolu pobedila svoju sunarodnicu, 55. igračicu sveta Hejli Baptist posle tri seta, 6:4, 4:6, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 57 minuta.

Obe teniserke osvojile su po šest brejkova.

Pegula će u osmini finala igrati protiv 11. teniserke sveta Ruskinje Ekaterine Aleksandrove, koja je danas u drugom kolu pobedila 46. igračicu sveta Amerikanku En Li posle dva seta, 7:6, 6:2.

Meč između Aleksandrove i Li trajao je sat i 33 minuta.

Aleksandrova je tri puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Li osvojila jedan brejk.

Češka teniserka Karolina Muhova nije uspela da se plasira u osminu finala, pošto je meč drugog kola predala 53. igračici sveta Poljakinji Magdaleni Freh.

Freh je u trenutku predaje češke teniserke imala vođstvo 7:6, 4:1.

Freh će u osmini finala igrati protiv 57. teniserke sveta Nemice Laure Zigemund, koja je u drugom kolu pobedila petu igračicu sveta Ruskinju Miru Andrejevu.

Plasman u osminu finala su danas ostvarile i Čehinja Katerina Sinijakova, Amerikanka srpskog porekla Iva Jović, Ruskinja Ljudmila Samsonova i Švajcarkinja Belinda Benčič, čija se protivnica u drugom kolu Belgijanka Eliz Mertens povukla sa turnira.

(Beta)

