Gof pobedila Paolini i plasirala se u finale turnira u Vuhanu

Treća teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u finale turnira u Vuhanu, pošto je danas u polufinalu pobedila osmu igračicu sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:4, 6:3.

Meč je trajao sat i 22 minuta.

Gof je sedam puta uzela servis italijanskoj teniserki, dok je Paolini osvojila pet brejkova.

Gof će u finalu igrati protiv pobednice duela prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke i šeste igračice sveta Amerikanke Džesike Pegule.

(Beta)

