Gof u četvrtfinalu Australijan opena

Treća teniserka sveta pobedila je posle dva sata.
Ona je u prvom setu napravila dva brejka i povela je u meču.
Teniserke su na početku drugog seta razmenile tri brejka poslečega je Muhova povela 3:1. Čehinja je sačuvala prednost i izborila treći set.
Gof je u četvrtom gemu trećeg seta napravila brejk, do kraja je sačuvala tu prednost i posle četvrte meč lopte plasirala se u četvrtfinale.
Njena protivnica biće pobednica duela Ruskinje Mire Andrejeve i Ukrajinke Eline Svitoline.
