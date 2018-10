Golden Stejt brani titulu, petorica srpskih košarkaša u NBA ligi ove sezone

Komesar NBA lige Adam Silver predaće u utorak uveče u Orakl areni šampionske prstenove košarkašima Golden Stejta, treći set trofeja za Voriorse u poslednje četiri sezone.

Biće prikazane najbolje akcije iz prošle sezone, biće istaknuti transparenti, a onda će Voriorsi početi odbranu titule protiv Oklahome.

Nova sezona, 73. u NBA ligi, počinje u noći izmedju utorka i srede, sezona u kojoj će Lebron Džejms igrati za Los Andjeles Lejkerse, u kojoj će Karmelo Entoni zajedno sa Džejmsom Hardenom i Krisom Polom pokušati da odvuče Hjuston na vrh, ali i u kojoj će Dvejn Vejd, poslednji 16. put zaigrati u ligi.

Ove sezone u najjačoj svetskoj ligi igraće pet srpskih košarkaša, dvojica u Sakramentu, Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica, Nikola Jokić u Denveru i dvojica u Los Andjeles Klipersima – Miloš Teodosić i Boban Marjanović. Na klupi Finiksa sedeće Igor Kokoškov, prvi trener nekog NBA tima koji nije rodjen na severnoameričkom kontinentu.

Otvara se nova hala u Milvokiju, osam ekipa dobilo je nove trenere, a svi žele da vide da li će Voriorsi osvojiti treću uzastopnu titulu.

„Niko od nas nije spreman za kraj te uspešne serije. Moramo da nastavimo i ponašamo se kao da nemamo ništa. Moramo da pokušamo da se primaknemo trofeju što bliže možemo“, rekao je košarkaš Drejmond Grin, koji je osvojio tri titule sa Voriorsima.

Trener Golden Stejta Stiv Ker će u timu imati Stefena Karija, Kevina Durenta, Kleja Tompsona, Grina i novog igrača Demarkusa Kazinsa, koji se oporavio od povrede.

„Ako ne osvoje titulu, to je neuspeh. Znam da se oni tako osećaju. Za nas, za ostalih 29 ekipa, mi smo autsajderi. Lakše je igrati kao autsajder nego kao ekipa od koje se mnogo očekuje“, rekao je bek Memfisa Majk Konli.

Golden Stejt je osvojio titulu, Hjuston je imao najboji skor u ligi, a najbolji košarkaš igraće u Los Andjelesu.

Posle 15 sezona u Istočnoj konferenciji, Lebron Džejms, koji je igrao u svakom od poslednjih osam NBA finala, preselio se na Zapad. On je u julu potpisao četvorogodišnji ugovor sa Lejkersima. Igraće, izmedju ostalih, sa talentovanim igračima Lonzom Bolom, Brendonom Ingramom i Kajlom Kuzmom i bivšim rivalima Redžonom Rondom i Lensom Stivensonom.

„Ja sam košarkaš. Igram košarku. To radim i od toga živim. I kada to radim na nivou na kome to radim, sve drugo se samo rešava“, rekao je Džejms.

On je prethodne četiri godine osvajao titulu šampiona Istočne konferencije sa Klivlendom, a ove godine medju kandidatima za uspeh u toj konferenciji su Boston, Filadelfija i Toronto.

Nemački košarkaš Dirk Novicki mogao bi da odigra poslednju sezonu u Dalasu, a legendarni trener San Antonija Greg Popović nema više u ekipi Tonija Parkera i Manua Djonobilija.

U novoj sezoni biće mnogo novih priča, medju kojima i pravilo o patikama, pošto je NBA liga dozvolila igračima da nose patike u željenim bojama.

(Beta)