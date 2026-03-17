Golden Stejt pobedio Vašington za 600. pobedu u karijeri trenera Stiva Kera

Košarkaši Golden Stejta pobedili su noćas Vašington 125:117, prekinuli niz od pet poraza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) i doneli svom treneru Stivu Keru 600. pobedu u karijeri.

Voriorse su predvodili Kristaps Porzingis sa 30 poena, pet skokova, četiri asistencije, tri blokade i dve ukradene lopte, Dientoni Melton sa 27 poena, pet skokova i četiri asistencije i Gi Santos sa 18 poena i pet asistencija.

U ekipi nije bilo povređenih Stefena Karija, Džimija Batlera, Seta Karija i Ala Horforda.

Vašington je izgubio 12. uzastopnu utakmicu, a po 21 poen postigli su Bilal Kulibali, Vil Rajli i Trej Jang. Srpski reprezentativac Tristan Vukčević dodao je 11 poena i dva skoka.

Trener Ker ostvario je 600. pobedu u 943. utakmici regularnog dela sezone. Samo je trojici trenera bilo potrebno manje utakmica da ostvare 600 pobeda – Filu Džeksonu (805), Petu Rajliju (832) i Gregu Popoviću (887).

„Nestvarno je čuti moje ime u toj grupi, ali reći ću vam šta nas povezuje, ta imena i moje ime – talenat. U ovoj ligi možete pobeđivati i bez velikih igrača, ali ja sam od prvog dana na poslu blagosloven neverovatnim talentom“, rekao je Ker.

Košarkaši San Antonija pobedili su Los Anđeles Kliperse 119:115 i ostvarili 50. pobedu u ligi prvi put od sezone 2016/2017. Ekipu su do pobede predvodili Stefon Kasl sa 23 poena, osam asistencija i sedam skokova, Viktor Vembanjama sa 21 poenom i 13 skokova i Devin Vasel sa 20 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa, koja je pretrpela drugi uzastopni poraz, Darijus Garland postigao je 25 poena uz 10 asistencija, Džordan Miler imao je 22 poena i devet skokova, a Benedikt Maturin 16 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao, a zbog problema sa levim kolenom u ekipi nije bilo Kavaja Lenarda.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Hjuston 100:92, u duelu za treće mesto u Zapadnoj konferenciji u plej-ofu. Lejkerse je predvodio Luka Dončić sa 36 poena, šest skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte.

Lebron Džejms postigao je 18 poena uz po pet skokova i asistencija, a Ostin Rivs imao je 15 poena, pet asistencija i četiri ukradene lopte.

U ekipi Hjustona najefikasniji su bili Džabari Smit sa 22 poena uz osam skokova, Amen Tompson sa 19 poena uz 12 skokova i pet asistencija i Kevin Durent sa 18 poena uz pet skokova.

Lejkersi su sada na takmicu i po ispred Hjustona, a dve ekipe ponovo će igrati u četvrtak.

Košarkaši Atlante pobedili su Orlando 124:112 i ostvarili 10. uzastopnu pobedu. Hokse je predvodio Nikejl Aleksander-Viker sa 41 poenom, što je njegov rekord karijere, a imao je i sedam skokova i pet asistencija.

Džejlen Džonson imao je 24 poena, 15 skokova i 13 asistencija, što je njegov 13. tripl-dabl u sezoni, Dajson Danijels dodao je 15 poena i 12 skokova, a Onjeka Okonguvu 15 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Orlando je prekinuo niz od sedam pobeda, a najefikasniji u ekipi bili su Paolo Bankero sa 18 poena uz 10 skokova, Dezmond Bejn sa 18 poena i Vendel Karter sa 17.

U ostalim utakmicama Portland je pobedio Bruklin 114:95 i naneo mu 14. poraz u poslednjih 16 utakmica, a Nju Orleans je pobedio Dalas 129:111 i ostvario osmu pobedu u poslednjih 12 utakmica.

Boston je uz 41 poen Džejlena Brauna sa 120:112 pobedio ekipu Finiksa za koju je Devin Buker postigao 40 poena, dok je Čikago pobedio Memfis 132:107 i naneo mu osmi uzastopni poraz.

(Beta)

