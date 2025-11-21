Golman Alison se vraća u sastav Liverpula

Golman fudbalskog kluba Liverpul Alison Beker vratiće se na teren za vikend u utakmici protiv Notingem Foresta u Premijer ligi, nakon što je zbog povrede tetive propustio poslednjih osam mečeva.

„Alison je trenirao prošle i ove nedelje i moći će da igra sutra ako stvari danas budu išle po planu“, rekao je trener Liverpula Arne Slot.

Brazilski golman nije igrao otkako je 30. septembra povredio tetivu u drugom poluvremenu utakmice protiv Galatasaraja u Ligi šampiona.

Trener je rekao da neće moći da računa na Florijana Virca i Konora Bredlija, koji imaju problema sa mišićima nakon povratka iz svojih reprezentacija.

„Dakle, to je daleko od idealnog“, naveo je Slot.

Bredli bi mogao da odsustvuje tri nedelje, a Vurc bi mogao da igra u sredu protiv PSV-a u Ligi šampiona.

Slot je rekao da naredne dve nedelje neće moći da računa na Džeremija Frimponga.

„Biće zanimljivo videti koga svi želite da vidite kao desnog beka“, rekao je Slot novinarima.

Liverpul u subotu od 16 časova dočekuje Notingem Forest.

Posle 11 kola, aktuelni šampion je osmi na tabeli sa 18 bodova, a Notingem Forest je pretposlednji sa devet bodova.

(Beta)

