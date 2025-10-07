Golman Arsenala Raja dobio novi poboljšani ugovor

Golman Arsenala David Raja potpisao je novi poboljšani ugovor sa tim fudbalskim klubom, preneli su danas britanski mediji.

Španski golman postigao je dogovor o ugovoru kojim će dobiti povećanje plate, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Dogovor je postignut početkom leta, a klub to nije potvrdio, naveo je BBC.

Raja je prošlog leta potpisao trajni ugovor sa Arsenalom i nedeljno je zarađivao 100.000 funti. Novim dogovorom dobiće povišicu, ali nije dogovoreno produženje ugovora, koji ističe 2028. godine.

Izvor BBC naveo je da postoji mogućnost da ugovor 30-godišnjeg golmana bude produžen.

Prema sličnom dogovoru Leandro Trosar je potpiso novi poboljšani ugovor ovog leta i tada nije menjano trajanje ugovora, koji ističe 2027. godine.

Ni u njegovom slučaju klub se nije oglasio.

Raja je na leto 2023. godine došao u Arsenal na pozajmicu iz Brentforda i postao je jedan od najboljih golmana u Premijer ligi. Za klub sa Emirejtsa odigrao je 105 utakmica.

