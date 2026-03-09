Golman Liverpula Alison nije otputovao sa ekipom na utakmicu protiv Galatasaraja

Golman Liverpula Alison Beker nije danas otputovao sa ekipom u Tursku, na prvu utakmicu osmine finala Lige šampiona protiv fudbalera Galatasaraja.

Liverpul nije obrazložio zbog čega Alison nije sa ekipom.

Brazilski golman odigrao je celu utakmicu u petak protiv Vulverhemptona, u kojoj je Liverpul pobedio 3:1 u FA kupu.

Na golu Liverpula u utorak od 18.45 u Istanbulu najverovatnije će biti Georgi Mamardašvili.

On je ove sezone već igrao protiv Galatasaraja (0:1), u septembru u grupnoj fazi, kada je u drugom poluvremenu zamenio Alisona.

Gruzijski golman je zatim odigrao još naredne tri utakmice u Ligi šampiona, u pobedama protiv Ajntrahta iz Frankfurta i Real Madrida i porazu od PSV Ajndhovena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com