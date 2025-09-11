Golman Mančester junajteda Onana prešao na pozajmicu u Trabzonspor

Golman fudbalskog kluba Mančester junajted Andre Onana prešao je danas na pozajmicu u turski Trabzonspor do kraja sezone.
Skaj je preneo da će Trabzonspor pokriti celu platu Onane tokom boravka u klubu.
Posle serije grešaka Onana je izgubio mesto na golu Junajteda, a ove sezone odigrao je samo jednu utakmicu za Mančester junajted, u Liga kupu, u porazu od četvrtoligaša Grimzbija posle jedanaesteraca.
Na golu Altaj Bajindir je počeo sve tri utakmice u Premijer ligi protiv Arsenala, Fulama i Barnlija.
Onana je karijeru počeo u Ajaksu, a na Old Traford je došao iz Intera u julu 2023. godine za 47,2 miliona funti.
Za reprezentaciju Kamerona odigrao je 50 utakmica.
(Beta)
