Golman fudbalskog kluba Mančester junajted Andre Onana prešao je danas na pozajmicu u turski Trabzonspor do kraja sezone.

Skaj je preneo da će Trabzonspor pokriti celu platu Onane tokom boravka u klubu.

Posle serije grešaka Onana je izgubio mesto na golu Junajteda, a ove sezone odigrao je samo jednu utakmicu za Mančester junajted, u Liga kupu, u porazu od četvrtoligaša Grimzbija posle jedanaesteraca.

Na golu Altaj Bajindir je počeo sve tri utakmice u Premijer ligi protiv Arsenala, Fulama i Barnlija.

Onana je karijeru počeo u Ajaksu, a na Old Traford je došao iz Intera u julu 2023. godine za 47,2 miliona funti.

Za reprezentaciju Kamerona odigrao je 50 utakmica.

(Beta)

