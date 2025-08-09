Golman Meca spreman za francusku ligu, tri godine pošto je bio zamenik nastavnika

Novi golman Meca Džonatan Fišer rekao je danas da se raduje igranju u francuskoj fudbalskoj ligi, nakon što je pre nekoliko godina čekao na posao kao nastavnik na zameni u Danskoj.

Danski 23-godišnji golman prešao je iz norveškog Fredrikstada u Mec, sa kojim je potpisao četvorogodišnji ugovor.

„Pre dve godine sam bio honorani fudbaler, a pre tri godine sam bio učitelj na zameni u Danskoj i zato ne pokušavam da razmišljam previše unapred“, rekao je Fišer na predstavljanju u Mecu.

Fišer je visok metar i 98 centimetara, dobro je branio prošle sezone za Fredrikstad, zbog čega ga je Mec doveo za oko tri miliona evra.

Uprkos impozantnoj visini, nešto viši od golmana Pari Sen Žen Žermena Đanluiđija Donarume i malo niži od čuvara mređe Real Madrida Tiboa Kurtoe, Fišer je opisao sebe kao „brzog na liniji“ i „sposobnog da da igra iz odbrane“.

Upitan je o prvim utiscima o Francuskoj.

„Mnogo bageta. Dobro je, sviđa mi se. Ovde je zaista dobra hrana u poređenju sa onim na šta sam navikao“, rekao je Fišer.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com