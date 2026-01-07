Golman Menjan blizu potpisivanja novog ugovora sa Milanom do 2031. godine

Golman Milana Majk Menjan blizu je potpisivanja novog ugovora, kojim bi u tom fudbalskom klubu ostao do juna 2031. godine.

Ugovor francuskog golmana ističe 30. juna, pa on ovog meseca može da pregovara sa nekim drugim klubom, u koji bi mogao da pređe kao slobodan igrač sledećeg leta.

Međutim, Skaj Italija preneo je da je u poslednjih nekoliko dana došlo do napretka u pregovorima uprave kluba i agenta francuskog golmana i da je Menjan na korak da potpiše ugovor do juna 2031. godine.

Menjan bi zarađivao oko 5,7 miliona evra neto po sezoni, a toliku platu na San Siru ima njegov saigrač Rafael Leao.

To je znatno manje od plate koju bi predložili Čelsi i Mančester junajted, koji su izrazili interesovanje za 30-godišnjeg golmana.

Menjan je na leto 2021. godine došao iz Lila u Milan, kao zamena za Đanluiđija Donarumu, koji je tada kao slobodan igrač prešao u Pari Sen Žermen.

