Golman Milana Menjan produžio ugovor do juna 2031. godine

Menjan je 2021. godine iz Lila došao u Milan, kako bi zamenio Đanluiđija Donarumu, koji je tada prešao u Pari Sen Žermen.

U prvoj sezoni na San Siru francuski golman osvojio je titulu u Seriji A i proglašen je za najboljeg golmana u sezoni.

„On se brzo ustalio kao jedna od ključnih figura ekipe, ističući se liderstvom, pouzdanošću i nesebičnim stavom. Njegov konstantni rast doveo ga je do toga da postane kapiten kluba i centralna figura u timu, kao i oslonac francuske reprezentacije“, navodi se u saopštenju Milana.

Francuski 30-godišnji golman odigrao je 188 utakmica za Milan.

(Beta)

