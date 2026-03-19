Golman Real Madrida Kurtoa van terena šest nedelja zbog povrede mišića desne noge

Golman Fudbalskog kluba Real Madrid Tibo Kurtoa zadobio je povredu mišića desne noge, saopštio je danas španski klub.

Kurtoa je povredu pravog mišića buta desnog kvadricepsa zadobio uoči prošle utakmice protiv Mančester sitija, a iako Real Madrid u svom saopštenju nije naveo trajanje oporavka, španski mediji su preneli da će belgijski golman sa terena odsustvovati šest nedelja.

Kurtoa je ove sezone odigrao ukupno 41 utakmicu za madridski klub.

Real Madrid se pobedom u dvomeču protiv Mančester sitija plasirao u četvrtfinale Lige šampiona, u kom će igrati protiv Bajern Minhena, dok je u španskoj Primeri drugi na tabeli sa 66 bodova, četiri manje od prvoplasirane Barselone.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com