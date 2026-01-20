Golman Ter Stegen blizu prelaska u Đironu na pozajmicu

Fudbaler Barselone Mark-Andre ter Stegen na korak je od prelaska na pozajmicu u Đironu do kraja sezone, preneli su danas španski mediji.

Ter Stegen je nezadovoljan statusom u Barseloni, pošto je posle operacije leđa izgubio mesto u timu od Đoana Garsije.

Nemački 33-godišnji golman želi veću minutažu kako bi dobio poziv u reprezentaciju za Svetsko prvenstvo koje će se ovog leta održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Ter Stegen, koji je pre 11,5 godina došao u Barselonu, neće putovati sa ekipom u Prag na utakmicu protiv Slavije u Ligi šampiona, u sredu od 21 čas.

Radio Katalunja preneo je da je dogovor postignut i da će Đirona plaćati samo 10 odsto od Ter Stegenove plate, između 1,2 i 1,7 miliona evra. Ter Stegen se navodno danas pozdravio sa dosadašnjim saigračima i stručnim štabom Barselone.

Španski mediji preneli su da u ugovoru postoji klauzula koja sprečava Ter Stegena da brani u utakmici protiv Barselone.

Đirona želi da pojača konkurenciju među golmanima, pošto se ove sezone nije istakao Paulo Gasaniga, a klub će najverovatnije napustiti Dominik Livaković iako je na pozajmici do kraja sezone.

(Beta)

