Gordon Herbert nije više trener košarkaša Bajerna

Bajern je u svom saopštenju naveo da je odluka doneta zbog osam uzastopnih poraza u Evroligi, na čijoj tabeli klub iz Minhena zauzima pretposlednje, 19. mesto sa skorom 5/12, kao i da obe strane smatraju da je ona u „najboljem interesu tima i kluba“.

„Pre svega, želimo da se zahvalimo Gordiju na njegovom radu. Posebno prošle sezone, odigrao je veliku ulogu u porastu entuzijazma za košarku u Minhenu. Ali nažalost, postoje situacije u sportu koje zahtevaju promene kao jedini put napred“, naveo je sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać, a preneo sajt kluba.

Herbert je postao trener Bajerna u julu prošle godine, a u svojoj prvoj sezoni na čelu ekipe je klub iz Minhena predvodio do titule u nemačkom prvenstvu i plasmana u plej-in Evrolige.

(Beta)

