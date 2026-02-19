Gostujuće pobede Notingema, Selte, Genka i Bolonje u plej-ofu LE

Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Fenerbahčea sa 3:0, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evropa.

Premijerligaš je do vođstva došao u 21. minutu golom Murilja, da bi u 43. minutu rezultat povećao Igor Žezus.

Konačan rezultat postavio je Morgan Gibs-Vajt u 50. minutu.

Ceo meč za Notingem Forest odigrao je srpski fudbaler Nikola Milenković.

Selta je u Solunu pobedila PAOK sa 2:1.

Golove za španski tim postigli su Jago Aspas u 34. i Viliot Svedberg u 43. minutu.

Jedini gol za PAOK postigao je Aleksandar Eremef u 77. minutu, na asistenciju srpskog igrača Andrije Živkovića.

Živković je kao kapiten PAOK-a odigrao ceo meč za grčki klub.

Genk je na gostovanju savladao Dinamo iz Zagreba sa 3:1.

Belgijski tim je u vođstvo doveo Brajan Hejnen u 15. minutu, a šest minuta kasnije drugi gol za goste postigao je Zakarija Al-Uahdi.

Jedini gol za hrvatski klub postigao je Dion Drena Beljo u 44. minutu, dok je konačnih 3:1 svojim drugim pogotkom postavio Al-Uahdi u 90. minutu.

Bolonja je na gostovanju bila bolja od norveškog Brana sa 1:0.

Pobednički gol za Bolonju postigao je Santijago Kastro u devetom minutu.

Revanš utakmice na programu su narednog četvrtka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com