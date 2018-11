Građanski rat koji traje 50 godina (video, foto)

Ako ostavimo po strani fudbalski rat iz 1969. između Salvadora i Hondurasa i (manje-više nategnutu) tezu da je rat na tlu bivše Jugoslavije počeo na Maksimiru, najkrvaviji „fudbalski rat“ koji traje najmanje već pola veka, jeste argentinski „Superklasiko“ — utakmice dve najpopularnije ekipe Boke juniors i River plate. Toga smo svedoci i ove nedelje.

U poređenju sa divljanjem huligana, dva najpopularnija argentinska kluba, istorija sukoba „Delija“ i „Grobara“ sa sve mrtvima, osakaćenima i teško povređenima izgleda kao dečja manifestacija „Radost Evrope“.

Poslednji u nizu incidenata koji su zapanjili „prijatelje fudbala“ širom planete desio se u subotu 24. novembra. Navijači River plate napali su fudbalere Boke juniorsa ispred svog stadiona, nekoliko sati pred početak revanš-meča finala Kopa libertadores.

Autobus sa Bokinom delegacijom zaglavio se među navijačima najvećeg rivala na mestu na kome se oni tradicionalno okupljaju. U napadu na klupski autobus povređeno je sedam fudbalera Boke, uglavnom zbog rasekotina od stakla i suzavca, a dvojica su primljena u bolnicu. Na fotografijama i snimcima iz svlačionice moglo se videti da se igrači teturaju i da su dezorijentisani.

😰 The effects of the @CARPoficial bus attack on @BocaJrsOficial players:

✔️ Agus Almendra unwell

✔️ Pablo Pérez eye injury

✔️ Gonzalo Lamardo eye injury

✔️ Carlos Tevez vomiting

😳….and the Superclasico is STILL going ahead. pic.twitter.com/zoZgEQ0dLn

