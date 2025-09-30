Gradsko veće Milana odobrilo prodaju stadiona San Siro Interu i Milanu

Gradsko veće Milana odobrilo je rano jutros prodaju stadiona San Siro i okolnog zemljišta Interu i Milanu, što omogućava tim fudbalskim klubovima da nastave svoj projekat rušenja većeg dela postojećeg stadiona i izgradnje modernijeg i novog.

Posle više od 11 sati rasprave, koja je obuhvatala 239 amandmana, Gradsko veće Milana odobrilo je prodaju stadiona i okolnog zemljišta ukupne površine 28 hektara u vlasništvu grada, jutros u 3.46 časova, kada su 24 odbornika glasala za prodaju, protiv je glasalo 20, a dva odbornika bila su uzdržana.

Glasanje su obeležile žestoke rasprave, nekoliko odbornika Demokratske strake glasala su za predlog, dok su ostali kritikovali predsednike klubova Bepea Marotu i Paola Skaronija.

Jedan odbornik nazvao je predsednike milanskih klubova starim, nakon njihove kritike politike. Forca Italija bila je uzdržana, priznajući da je predlog manjkav, ali da će projekat od 1,2 milijarde evra povećati broj radnih mesta, infrastrukturu i obnovu grada.

Uzdržani glasovi su smanjili prag potreban za većinu glasova, što se pokazalo ključnim za usvajanje predloga.

Milan i Inter će platiti 197 miliona evra za postojeći stadion i okolna parking mesta gde planiraju da izgrade novi stadion koji će nastaviti da dele. Novi San Siro kapaciteta 71.000 mesta trebalo bi da bude završen 2031. godine i koštaće klubove 1,2 milijarde evra.

Trenutni stadion San Siro poznat i kao Đuzepe Meaca kapaciteta 75.000 mesta, jedan od najznačajnijih u evropskom fudbalu, otvoren je 1926. godine i od tada je u više navrata renoviran. On će biti u najvećoj meri srušen, a ostaci stadiona, čija je jedna tribina zaštićena zgrada, biće integrisani u projekat nekretnina za kancelarije i sportske objekte.

San Siro će biti domaćin ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini u februaru, a cilj je da novi stadion bude spreman za Evropsko prvenstvo 2032. godine, koje će Italija organizovati zajedno sa Turskom.

(Beta)

