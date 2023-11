Grbović apeluje na čelnike Partizana i Zvezde da dogovore oko termina u Areni

Direktor Beogradske arene Goran Grbović apelovao je danas na čelnike košarkaških klubova Partizan i Crvena zvezda da se u ime zajedničkog cilja – evroligaških licenci dogovore o terminima treninga u toj dvorani.

Grbović je tako odgovorio na „rat saopštenjima“ koji je pokrenula Zvezda optužujući Partizan da je „uzurpirao“ Beogradsku arenu. Odgovorio je prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović, a potom je stiglo još jedno saopštenje sa Malog Kalemegdana.

„Apelujem na naše najtrofejnije klubove, a sve u ime zajedničkog cilja, evroligaških licenci, da dvojica predsednika (Nebojša Čović i Ostoja Mijailović), ne moraju da se vole, sednu i dogovore se, što je mnogo važnije od nekih termina za treninge u maloj sali, najgluplje stvari na svetu kao razloga za raspravu“, rekao je Grbović u intervjuu za Sport klub.

Grbović je istakao da „sve može da se reši, ljudski, džentlmenski, hladne glave“.

„I jedni, i drugi, imaju benefite u najvećoj dvorani, koriste je na ivici naših održivih troškova. Partizan (ne) ispunjava neke ugovorne obaveze, a Zvezda zbog rušenja ‘Basketlenda’, ostaje bez uslova za rad sa pojedinim klupskim kategorijama… Daj da se uhvatimo za ruke, ne za prste i sa A licencom uđemo u Evroligu, gde im je mesto odavno, mnogo pre nekih drugih. O tome bi trebalo razmišljati“, dodao je on.

Prvi čovek Arene je istakao da ne može biti umešan u spor, da ne govori sa pozicija nekadašnjeg prvotimca kluba iz Humske.

„Partizan ima ugovor, dosta kompleksan i transparentan, potpisan 2019, pa 2021. na trajanje od pet godina, uz ‘hiljadu’ nekih nepravilnosti i reprograma prema dvorani. Razumem i Zvezdu, od trenutka kada se ruši, ne ulazim u razloge, dvorana na Čukaričkoj padini. Kod njih se javlja problem gde će klinici, pre svega, da treniraju“, rekao je Grbović.

„Onda bi trebalo dva kluba da se dogovore. To je samo tehnički problem koji je rešiv u sportskom kontekstu“, dodao je.

Kako je naveo, ideja crveno-belih je da se dele termini u maloj sali, u kojoj trenutno Partizan ima 15 sati dnevno, od 8.00 do 23.00.

„Mislim da je moguć konsenzus. Arena nema veze sa tim, ugovor sa crno-belima je svojevremeno potpisan, pa je usledio novi… Ima i drugih stvari, koje nisu tema, ni teza koje mogu da se brane“, rekao je Grbović.

Na konstataciju da je „otkrio“ da crno-beli ne ispunjavaju redovno ugovorne obaveze, ali da nema njegove reakcije kao prvog čoveka Arene, Grbović je naveo nije sve baš tako jednostavno.

„Zna se šta povlači takvo ponašanje, odnosno konsekvence, od puštanja menica do raskida. U tom kontekstu, niko, pa ni ja, nema pravo da ne postupa po zakonu, ali… Ne radi se samo o striktnom poštovanju slova ugovora, onda bi bilo jednostavno“, rekao je on.

„I jednima, i drugima, pružamo određene benefite. Uostalom, svima nama je važno da večiti rastu i to u evroligaškom smislu. Arena im je na usluzi i izuzetno važna zbog ogromne posete. Partizan jeste starosedelac u ovoj dvorani, ali i Zvezda ima fantastičnu posetu. Mislim da će ove sezone zajedno da ih gleda milion ljudi, to nigde nema na Kontinentu“, dodao je on.

Grbović je ponovo istakao da Zvezda i Partizan moraju da naprave konsenzus oko deobe termina u Areni.

„Neka oba predsednika razmišljaju o stalnom evroligaškom mestu, zbog klubova i srpske košarke. Prošle sezone smo svi zajedno, od učesnika preko organizacije do uslova u dvorani bili pod evroligaškom lupom, a u tekućoj ćemo biti pod mikroskopom. Svaka greška na tom evroligaškom putu će biti notirana. Da se ne raspravljamo oko minornih stvari. Zašto da neki klub sa 2.000, 3.000 gledalaca završi kao stalni član elitnog takmičenja, a ne naši večiti“, rekao je on.

„Nadam se jednom ozbiljnom razgovoru i dogovoru vodećih ljudi Partizana i Crvene zvezde, a da pri tome, imaju na umu najvažniji cilj, evroligašku A licencu“, zaključio je Grbović.

(Beta)

