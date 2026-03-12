Grejem Poter selektor fudbalske reprezentacije Švedske do 2030. godine

Fudbalski savez Švedske produžio je danas ugovor sa selektorom reprezentacije Grejemom Poterom do 2030. godine.

Poter je preuzeo ekipu u oktobru sa ciljem da obezbedi plasman na Svetsko prvenstvo koje će se ovog leta održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Švedska će igrati u polufinalu baraža u Valensiji protiv Ukrajine 26. marta, a pobednik tog dvomeča igraće pet dana kasnije u finalu protiv pobednika dvomeča Poljske i Albanije.

Pobednik baraža biće u grupi sa Holandijom, Japanom i Tunisom, a utakmice će se igrati u Meksiku i u Teksasu.

„Mnogo mi znači mogućnost da nastavim ovaj posao. Osećam veliki ponos i veliku odgovornost. Ovo je veliki dan za mene i prilika da postignem nešto veliko u budućnosti. Švedska je fudbalska zemlja sa ponosnom istorijom ekipa koje su stizale do finala velikih takmičenja, na koja želimo da se vratimo“, rekao je Poter, navodi se u saopštenju Saveza, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Engleski 50-godišnji trener je tokom karijere predvodio Čelsi, Vest Hem, Brajton i Estersund.

(Beta)

