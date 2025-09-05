Grejs Gejoro prešla u London siti Lajonesese u najskupljem transferu u istoriji ženskog fudbala

Dosadašnja fudbalerka Pari Sen Žermena Grejs Gejoro prešla je danas u London siti Lajonesese za 1,4 miliona funti, što je najveća suma plaćena za neku igračicu u istoriji ženskog fudbala.

Ovaj transfer je za 300 hiljada funti skuplji od prelaska Lizbet Ovalee iz Tigresa u Orlando Prajd, što je do sad bio najskuplji transfer u istoriji ženskog fudbala, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ipak, ukoliko Čelsi isplati Ejndžel Sitiju sve bonuse koji su dogovoreni u sklopu transfera Alise Tompson, onda će vrednost tog transfera biti nova najveća u istoriji ženskog fudbala – 1,5 miliona funti.

Gejoro (28) igra u veznom redu i ponikla je u omladinskoj školi Pari Sen Žermena, za čiji prvi tim je debitovala u oktobru 2014. godine.

Za klub iz Pariza je odigrala ukupno 270 utakmica i postigla 53 gola, a u pet sezona je bila izabrana i u idealan tim francuske lige.

Za reprezentaciju Francuske je zabeležila ukupno 103 nastupa i 23 pogotka.

„Ona ima divnu karijeru, ali je i dalje potcenjena. Odmah sam znao da bi to bila tako dobra prilika za klub da ima tako dobru igračicu. Imamo mnogo mladih i talentovanih igračica. Potpisivanje igračice poput nje je važno za ravnotežu tima. Ona je iskusna i zna kako želim da igram. Savršeno poznaje igru, tako da će mnogo pomoći timu i kako želimo da igramo. Nisam iznenađen što smo morali da platimo ogromnu naknadu da bismo imali ovakvu igračicu“, naveo je trener London siti Lajonesesa Žoselin Prešer, koji je nazvao Gejoro jednom od „najboljih igračica na svetu“, a preneo BBC.

Prešer je već trenirao Gejoro u Pari Sen Žermenu, u kom je radio pre dolaska u London siti Lajonesese.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com