Greška u softveru odnela Hamiltonu prvo mesto u Australiji

Svetski šampion Formule 1 Mercedes saopštio je danas da je zbog greške u softveru sistema koji ekipa koristi u trkama vozač Luis Hamilton izgubio prvo mesto u trci za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

Hamilton je prošle nedelje u prvoj trci u šampionatu u Melburnu zauzeo drugo mesto iza Sebastijana Fetela iz Ferarija. Britanac je krenuo sa pol pozicije, vodio je tokom trke sve dok na stazu nije uvedeno virtuelno bezbednosno vozilo, što je iskoristio Fetel, otišao na zamenu guma i na stazu se vratio ispred Hamiltona, koji je nekoliko krugova ranije išao u boks.

U Mercedesu su bili iznenadjeni pošto je softver koji odredjuje strategiju u trci naveo da će Hamilton biti ispred Fetela kada se nemački vozač vrati iz boksa.

„Radi se o oflajn alatki u sistemu koja se koristi za merenje vremena izmedju vozila koje ostaju na stazi i onih koji ulaze u boks tokom različitih faza sejfti kara. Pronašli smo grešku u toj alatki, što znači da nam je prikazala pogrešan broj“, rekao je direktor inženjerskog tima u trkama Mercedesa Endru Šovlin.

„Mi smo računali da imamo oko 15 sekundi, a u stvari se radilo o brojci manjoj od 13 sekundi. Zbog toga smo mislili da smo bezbedni. Mislili smo da imamo malu prednost, a onda smo videli rezultat. Pali smo na drugo mesto, bilo je teško preticati i nismo mogli da prodjemo“, dodao je on.

Šovlin je rekao da ekipa ovu situaciju shvata ozbiljno kao svaki drugi problem i da mora da se osigura da se takve stvari više neće ponavljati.

„Radi se o tome da shvatimo šta je pošlo naopako, da sakupimo sve podatke, a to nikada nije samo jedna stvar. Ima elemenata u kojima možemo da se popravimo, moramo da se osiguramo da imamo veću prednost, pošto želimo da budemo u mogućnosti da pokrijemo to što je Fetel imao neverovatno brzo zaustavljanje u boksu“, naveo je on.

(Beta)