Griliš prelazi na pozajmicu u Everton

Fudbalski klub Everton postigao je dogovor sa Mančester sitijem o dovođenju Džeka Griliša na pozajmicu do kraja sezone, preneli su danas britanski mediji.

Griliš je izgubio mesto u timu Sitija i izostavljen je iz ekipe u poslednjoj utakmici u Premijer ligi prošle sezone protiv Fulama, a zatim i iz ekipe koja je igrala na Svetskom klupskom prvenstvu u SAD.

Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) naveo je da su se klubovi dogovorili o pozajmici za Griliša, koji navodno zarađuje 300.000 funti nedeljno i da će 29-godišnji engleski fudbaler popodne ići na lekarske preglede.

Skaj je preneo da je u sklopu dogovora i mogućnost da Everton kupi fudbalera za 50 miliona funti.

Griliš je u avgustu 2021. godine za tadašnji rekord britanskog fudbala od 100 miliona funti iz Aston Vile prešao u Mančester siti. Odigrao je za Siti 157 utakmica, postigao 17 golova i osvojio tri titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, FA kup, Superkup Evrope i Svetsko klupsko prvenstvo.

Prošle sezone bio je starter u samo sedam prvenstvenih utakmica.

U junu se smatralo da Griliš želi novi klub i trajni ugovor, ali će ipak otići na pozajmicu. On je više želeo da igra za neku od ekipa u Ligi šampiona, ali za njega nije stigla ponuda.

U Evertonu neće igrati na međunarodnoj sceni, ali će imati priliku da se istakne i vrati u reprezentaciju Engleske, nakon što je prošlog leta rekao da mu je slomljeno srce jer nije bio u ekipi na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

(Beta)

