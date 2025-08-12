Griliš: Želeo sam da pređem samo u Everton

Novi fudbaler Evertona Džek Griliš rekao je danas da je postojalo samo jedno mesto na koje je želeo da ode, nakon što je prešao u taj klub na pozajmicu iz Mančester sitija.

Griliš je danas iz Sitija prešao na pozajmicu u Everton do kraja sezone i šesto je pojačanje liverpulskog kluba u letnjem prelaznom roku.

On je rekao da su razgovori sa trenerom Dejvidom Mojsom bili odlučujući u njegovoj odluci da pređe na Hil Dikinson stadion.

„Presrećan sam što sam potpisao za Everton – to je za mene ogromno. Ovo je sjajan klub sa sjajnim navijačima. Čim sam razgovarao sa trenerom, znao sam da postoji samo jedno mesto na koje želim da odem. Na društvenim mrežama su me preplavile poruke navijača Evertona, tako da postoji i ta strana priče i to je još jedan razlog zbog kojeg sam izabrao Everton“, rekao je Griliš, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Želim da zahvalim navijačima na svim porukama koje sam već dobio. Hvala na ljubavi i podršci. Nadam se da ću moći da vam se odužim, siguran sam da hoću“, dodao je 29-godišnji fudbaler.

On bi mogao da debituje za Evrton u ponedeljak, u utakmici protiv Lidsa u prvom kolu Premijer lige.

Griliš je u avgustu 2021. godine za tadašnji rekord britanskog fudbala od 100 miliona funti iz Aston Vile prešao u Mančester siti. Odigrao je za Siti 157 utakmica, postigao 17 golova i osvojio tri titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, FA kup, Superkup Evrope i Svetsko klupsko prvenstvo.

Prošle sezone bio je starter u samo sedam prvenstvenih utakmica i izostavljen je iz tima na Svetskom klupskom prvenstvu u SAD.

U Evertonu neće igrati na međunarodnoj sceni, ali će imati priliku da se istakne i vrati u reprezentaciju Engleske, nakon što je prošlog leta rekao da mu je slomljeno srce jer nije bio u ekipi na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

„Mislim da ga dovodimo u pravo vreme jer je iskusan, razume Premijer ligu i svi smo potpuno svesni nivoa na kojima može da igra. Svi se radujemo saradnji sa njim“, rekao je trener Mojs.

(Beta)

