Gudurić najkorisniji igrač 25. kola Evrolige

BARSELONA – Košarkaš Fenerbahčea Marko Gudurić proglašen je za najkorisnijeg igrača 25. kola Evrolige, saopštilo je takmičenje na zvaničnom sajtu.

Ekipa Fenerbahčea savladala je Partizan u 25. kolu Evrolige rezultatom 97:94. Najbolji u turskoj ekipi bio je Gudurić koji je ubacio 25 poena (3/5 za dva, 4/5 za tri, 7/7 slobodna bacanja), uz sedam asistencija i dva skoka za indeks korisnosti 35.

„Odradili smo sjajan posao, delili loptu, bili fokusirani. Dobro se osećam, slavio sam kod kuće protiv sjajnog tima koji igra vrlo dobro u poslednje vreme, pred odličnim navijačima i atmosferom. Velika pobeda. Znao sam šta me čeka. Rivalitet je najlepša stvar u sportu, svi žive za to da igraju pred punom halom. Stvarno je bilo lepo, još lepše što smo pobedili i što je to bio Partizan. Pogotovo što su nas tamo pobedili, gde smo mi kontrolisali utakmicu i oni preokrenuli“, izjavio je Gudurić nakon utkakmice sa Partizanom.

(Tanjug)

