Gurović: Bolji smo od Italije, ali ušla nam je voda u uši

BEOGRAD – Bivši košarkaški reprezentativac naše zemlje Milan Gurović izjavio je danas da je reprezentacija Srbije nezasluženo eliminisana sa Evropskog prvenstva.

Srbija je eliminisana u osmini finala Evropskog prvenstva, pošto je sinoć u Berlinu poražena od Italije 94:86.

Gurović je bio član šampionske generacije tadašnje Jugoslavije, koja je sa selektorom Svetislavom Pešićem osvojila EP 2001. i SP 20022.

„Upali smo u letargiju u drugom poluvremenu i siguran sam da kada bismo danas ponovo odigrali tu utakmicu, da bismo je dobili sa 20 razlike. Taj momak koji nam je dao onolike trojke, ja ne znam ni kako se zove ni gde igra. To mu se desilo juče i verovatno nikada više. Kvalitetnija smo reprezentacija od Italije, ali ušla nam je voda u uši. Imali smo otvorene šuteve, ali nismo ih pogađali“, rekao je Gurović za K1.

On je istakao da je našem nacionalnom timu nedostajao Miloš Teodosić.

„Teodosić je vrhunski igrač i on i dalje može da igra vrhunski, i sigurno je da bi nam pomogao, ali šta se to dešavalo pa ga Pešić nije pozvao, to ne znam i ne želim da ulazim u odluke trenera. Svi momci su sjajni, ali čini mi se da nije bilo onog koji bi povukao ekipu i rekao „Ajde“. Kod nas je to bio Dejan Bodiroga, zato je i bio kapiten. Iako je delovao mirno, uvek je umeo da nas promrda“, kazao je Gurović.

Bivši reprezentativac ističe da ne može tim da računa samo na Nikolu Jokića.

„Jokića niko ne može da čuva, ali i on je čovek, nije mašina. Ne može samo na njega da se računa. Ostali momci se nažalost nisu iskazali. Utakmice u grupi nisu bile prava slika, jer Češka, Poljska, Finska… nisu našeg nivoa. Pregazili smo ih kao plitak potok. Kada je naišla prva malo ozbiljnija reprezentacija, zakazali smo“, dodao je on.

Gurović je kazao da su vrhunski sportisti veoma sujetni i da im veoma radi ego.

„To vam verovatno niko neće reći, ali ja hoću. Svaki poraz teško padne svakom sportisti. Mi se u reprezentaciji privatno nismo voleli, ali na terenu smo bili kao braća, jer smo svi imali isti cilj. Mi smo voleli i da izađemo. Peđa Stojaković se zahvaljivao splavovima na pripremama. Mislim da ovi momci sada to nemaju, da su legali u krevet u ponoć“, kazao je Gurović.

Bivši košarkaš Partizana Ratko Varda izjavio je da je tužan zbog poraza Srbije od Italije.

„Najteže je njima koji su sinoć bili na terenu. Jednostavno se nismo snašli. Ja ću prevashodno kao navijač, uvek dati podršku igračima i stručnom štabu. Lako je danas komentarisati“, rekao je Varda za „K1“.

On je naglasio da reprezentacija Srbije ima sjajne igrače.

„Gotovo svi igraju za evroligaške timove. Nemanja Nedović je juče nedostajao, ali nažalost gotovo je i izgubili smo. Dušebrižnici uvek pričaju nakon poraza i ja ne želim da im se pridružim. Treba, čini mi se, u vidu imati i širu sliku, sve što se događa sa mlađim selekcijama i to već duže vreme. Ne smemo samo govoriti o onome što se juče dogodilo u Berlinu“, istakao je Varda.

