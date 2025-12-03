Gvardiola: Halandove brojke su sulude

Siti je sinoć u Londonu pobedio Fulam 5:4, Haland je postigao prvi gol i postao je igrač koji je postigao 100 golova u Premijer ligi u najmanje odigranih utakmica. Norvežaninu je to uspelo u 111. utakmici, a prethodni rekorder bio je Alan Širer, koji je 100. gol postigao u 124. utakmici, pre 30 godina.

„Da ste mi rekli da će u 111 utakmica postići 100 golova, pitao bih vas: ‘Da li ste sigurni? U ovoj ligi?’ Ali uspeo je. Brojke su lude. Lude. Sigurno je jedan od najboljih. Za napadače, to je pitanje brojki, a o njegovim brojkama nema diskusije“, rekao je Gvardiola za sajt Sitija.

Haland je za klupski sajt rekao da mu taj rekord mnogo znači.

„Kada sam dolazio želeo sam da postignem 100 golova u Premijer ligi za Siti. Ali nisam očekivao da će to biti ovako brzo. Sada se dogodilo i veoma sam ponosan. Ovo je velika stvar. Kada se po završetku karijere osvrnem, ova utakmica će biti ogromna stvar i ovoga ću se sećati do kraja života“, rekao je Haland.

(Beta)

