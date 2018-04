Gvardiola: Junajted i Čelsi su protiv VAR tehnologije u Premijer ligi

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da su Mančester junajted i Čelsi bili medju klubovima koji su glasali protiv uvodjenja videotehnologije (VAR) u Premijer ligu od sledeće sezone, preneli su danas britanski mediji.

Premijerligaški klubovi su juče u Londonu glasali protiv uvodjenja VAR, a protiv tog predloga izjasnilo se 20 klubova.

„Mislim da je Mančester siti pristao, ali da su drugi klubovi iz vrha, Junajted i Čelsi ja mislim, bili protiv. To je u redu, ali će se svakako uvesti ta tehnologija, ne samo u Engleskoj nego širom sveta pošto sudijama treba pomoć. Danas je fudbal brži, evo, na primer, mi sada ne znamo da li je bio penal za Real (protiv Juventusa u Ligi šampiona)“, rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

Testiranje VAR će se nastaviti do kraja sezone 2018-2019 u Premijer ligi, ali će ta tehnlogija nastaviti da se koristi u FA i Liga kupu i sledeće sezone.

VAR sistem se već koristi u nekim ligama, uključujući u Bundesligu, a biće korišćen i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u Rusiji.

„Pre ili kasnije, to će se dogoditi. Ne znam da li to radi ili ne. Možda na početku neće raditi, ali to je dobro, pošto će sledeći put biti bolji i efikasniji. Sudije znaju da im treba pomoć i tražili su je, a što više budemo koristili VAR, biće efikasniji“, naveo je Gvardiola.

