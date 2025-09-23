Gvardiola: Moram da pazim na igrače kao roditelji na svoju decu

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je danas da mora da „pazi“ na svoje fudbalere „kao što otac i majka paze na svoju decu“, u trenucima kada njegov tim prolazi kroz izuzetno gust raspored utakmica.

Siti je u protekloj nedelji savladao Mančester junajted i Napoli, da bi u nedelju na „Emirejtsu“ primio gol u sudijskoj nadoknadi i odigrao 1:1 sa Arsenalom. U sredu Siti očekuje duel trećeg kola Liga kupa protiv Hadersfilda, a lista povređenih igrača sve je duža.

„Prvo dolazi duh koji smo pokazali ove nedelje i na to moramo da pazimo kao roditelji na svoju decu. Bićemo stabilni i korak po korak, kako se povređeni budu vraćali, naučićemo šta možemo bolje da uradimo“, rekao je Gvardiola, a preneo Bi Bi Si.

Norveški napadač Erling Haland neće putovati u Jorkšir nakon što je protiv Arsenala izašao iz igre u 76. minutu zbog problema sa leđima, ali šef stručnog štaba Sitija veruje da će biti spreman za prvenstveni duel sa Barnlijem u subotu.

Abdukodir Husonov povređen je na poluvremenu u Londonu, dok su Rajan Šerki i Omar Marmuš van stroja, a pod znakom pitanja je i oporavak Rajana Ait-Nurija.

Kalvin Filips, koji je prethodne dve sezone proveo na pozajmicama u Vest Hemu i Ipsviču, takođe neće nastupiti, jer se nalazi u Londonu gde očekuje rođenje drugog deteta.

Siti prošle sezone nije osvojio nijedan trofej i uoči reprezentativne pauze doživeo je dva uzastopna poraza, ali je potom vezao tri utakmice bez poraza u svim takmičenjima.

„Od kada sam počeo kao trener Barselone B pa do danas, uvek sam tražio samo jedno, da igrači daju sve od sebe na terenu. Prošle sezone to u nekim trenucima nismo radili. Ove sezone, posebno od turneje u SAD i meča sa Junajtedom, počeli smo da vraćamo mnoge stvari koje su godinama definisale ovaj tim“, naglasio je Gvardiola.

On je dodao da je „ponosan i zadovoljan“ uprkos kritikama zbog defanzivne formacije protiv Arsenala, u meču u kojem je Siti imao samo 33 odsto poseda lopte, najmanje od kada Gvardiola vodi tim u elitnom fudbalu.

„Moram da naučim da slavim i kada osvojimo bod na teškom gostovanju kod velikog rivala, kao što je Arsenal, polufinalista Lige šampiona. To je vredno poštovanja“, zaključio je španski stručnjak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com