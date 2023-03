Gvardiola: Problemi u odbrani su krivci za prethodne neuspehe u Ligi šampiona

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je za neuspehe u Ligi šampiona bila kriva odbrana ekipe, a ne to što fudbaler Erling Haland nije bio u klubu.

Siti se sinoć plasirao u četvrtfinale Lige šampiona, pošto je na svom terenu u revanšu osmine finala pobedio Lajpcig sa 7:0. U prvoj utakmici u Nemačkoj bilo je nerešeno 1:1.

U ubedljivoj pobedi od 7:0, Haland je postigao pet golova, pa ove sezone ukupno ima 39 pogodaka u svim takmičenjima.

Osim titula u Premijer ligi Gvardiolin zadatak je i da osvoji Ligu šampiona, ali je ekipa prošle sezone eliminisana u polufinalu, a sezonu ranije izgubila je u finalu od Čelsija.

„Ovde smo uvek postizali golove. Postigli smo četiri protiv Real Madrida, šest protiv Monaka, postigli smo četiri protiv Totenhema. Nije problem što ne postižemo golove, problem je to što smo u prošlosti primali glupe golove. Poklanjali smo ih. Uglavnom smo ih poklanjali“, rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

„Igrati sa četiri centralna defanzivca na ovaj način ne znači da ste defanzivan tim. Ljudima je teško da shvate. Nejtan (Ake) je koncentrisan svih 90 minuta, stabilan. Ruben (Dijaš), Manu (Akandži), stabilni su ovde, kao i Džon (Stons). To je ono što nam je potrebno u ovom takmičenju. Lajpcig je imao šanse koje smo im mi pružili. Otkako sam stigao u klub sa Serhiom (Augerom) i Gabijem (Žezusom), uvek smo postizali mnogo golova“, dodao je on.

Haland je oborio klupski rekord Tomija Džonsona iz 1922. godine po broju golova u jednoj sezoni.

On je ove sezone pet puta ostvario het-trik, tri više od bilo kog igrača iz pet najjačih evropskih liga.

„Da, to je mnogo. I uglavnom, posle het-trika, posle 65 minuta napravim izmenu. Da je ostvario dupli het trik, rekord sa 22 ili 23 godine, njegov život bi bio dosadan. Sada ima cilj koji mora da ostvari u budućnosti. Ove i bilo gde. Zbog toga sam ga zamenio“, naveo je Gvardiola.

„Postigao je pet golova, ali mislim da je imao 30 ili 35 kontakta sa loptom. To je ono što tražimo. Kada si više uključen u igru, defanzivno i ofanzivno, kada ti lopta dolazi, lukaviji si, precizniji. On to može, ali teško je postići gol kada ne pipneš loptu 40 ili 50 minuta. Ponekad je njegova krivica, ne kreće se. Na primer, protiv Kristal Palasa sam mu rekao da nije dobro odigrao. Ali neki drugi put je naša krivica. U Lajpcigu, nismo mogli da ga pronađemo u drugom poluvremenu“, dodao je.

Španski trener naveo je da je to proces i da pokušava da ga ubrza.

„Ljudi ponekad misle da od sastava zavisi da li ćemo igrati sporo ili lagodno. Naš mentalitet je bio toliko agresivan od prvog dana, ali ponekad mi ne možemo da igramo zbog protivnika. Pet golova. Šta da kažem. Problem za tog momka je što će do kraja karijere biti kritikovan svaki put kada ne postigne dva ili tri gola. To je realnost“, rekao je Gvardiola.

(Beta)

