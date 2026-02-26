Gvardiola traži od Halanda da prestane da razgovara sa predstavnicima Real Madrida

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola navodno je tražio od svog fudbalera Erlinga Halanda da prestane da razgovara sa predstavnicima Real Madrida o mogućem transferu.

Gvardiola i uprava kluba zabrinuti su da bi stalne spekulacije u vezi Halandovog prelaska u Real mogle da poremete norveškog napadača u ključnom delu sezone, preneo je sajt Gol.

Haland je jedan od najvažnijih igrača Sitija pa trener želi da se svi eventualni pregovori zaustave dok traje sezona.

Kako je preneo El Nasional, situacija je dostigla kritičnu tačku gde Gvardiola oseća potrebu da zaštiti svlačionicu od spoljnih ometanja u najzahtevnijem delu sezone.

Gvardiola ne vidi Halanda samo kao vrhunskog strelca već i kao suštinski deo koji omogućava Sitiju da se takmiči na najvišem nivou u svim takmičenjima. Za Gvardiolu, održavanje fizičkog i psihičkog stanja 25-godišnjeg fudbalera je neosporno, posebno u ovoj fazi sezone, naveo je španski list.

Nekadašnji trener Barselone smatra da postizanje visokih klupskih ciljeva neće biti moguće ako Haland ne radi maksimalnim kapacitetom.

Real je duže zainteresovan za Halanda, a predsednik kluba Florentino Peres je navodno spreman da istraži svaku priliku da dovede napadača u Madrid ovog leta, posebno ako igrač izrazi želju za transferom.

(Beta)

