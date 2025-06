Gvardiola uplašen zbog rata u Gazi

Trener fudbalskog kluba Mančester siti Pep Gvardiola rekao je da je toliko uplašen zbog bolnog rata u Gazi.

Palestinska militantna organizacija Hamas iznenada je 7. oktobra 2023. godine izvršila napad u blizini granice sa Izraelom, u kome je poginulo 1.200 ljudi, a 251 osoba uzeta je za taoce. U odgovoru na to Izrael je napao Gazu, a prema poslednjim podacima na tom području ubijeno je najmanje 54.880 ljudi.

Gvardiola se obratio okupljenima nakon što je u ponedeljak dobio počasni doktorat Univerziteta u Mančesteru, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Toliko je bolno ono što vidimo u Gazi. Boli me celo telo. Da budem jasan, ne radi se o ideologiji. Ne radi se o tome da li sam u pravu ili vi grešite. Radi se o ljubavi prema životu, o brizi za komšiju. Možda mislimo da vidimo četvorogodišnje dečake i devojčice kako ih ubija bomba ili kako ih ubijaju u bolnici jer to više nije bolnica. To nije naša stvar“, rekao je Gvardiola u video snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

„Možemo da mislimo o tome. To nije naša stvar. Ali budite oprezni, sledeća će biti naša. Sledeća deca od četiri ili pet godina će biti naša. Žao mi je ali vidim svoju decu, Mariju, Marijusa i Valentinu. Kada svakog jutra, od početka košmara, vidim bebe u Gazi, toliko se plašim“, dodao je on.

Gvardiola se nikada nije plašio da iskaže političke stavove, a svesrdno podržava nezavisnost Katalonije.

Fudbalski savez Engleske kaznio ga je 2018. godine sa 20.000 funti jer je istakao političku poruku, kada je tokom utakmice nosio žutu vrpcu kao podršku političkim zatvorenicima u rodnoj Kataloniji, nakon što je upozoren na kršenje pravila.

Godinu dana ranije priključio se hiljadama demontranata u Barseloni u pozivima na nezavisnost regije.

On je dobio počasni doktorat zbog uspeha sa Mančester sitijem, sa kojim je za devet godina osvojio 18 trofeja, ali i zbog rada u porodičnoj fondaciji „Gvardiola Sala Fondacija“ koja teži da pomogne najugroženijima u društvu.

„Možda ova slika deluje daleko od mesta u kome sada živimo i možda se pitate šta možemo da uradimo“, rekao je Gvardiola i dodao da je takođe duboko uznemiren zbog ratova u Sudanu i Ukrajini.

On je zatim ispričao priču o ptici i zmiji koje su zahvaćene požarom u šumi.

„Sve životinje žive preplašene i bespomoćne. Ali mala ptica leti napred-nazad do mora noseći kap vode u malom kljunu. Zmija se smeje i pita: ‘Zašto brate? Nikada nećeš ugasiti vatru’. Ptica odgovara: ‘Da, znam’. ‘Zbog čega to onda iznova radiš?’, ponovo je pitala zmija. ‘Samo radim svoj deo posla’, reče ptica poslednji put. Ptica zna da neće ugasiti požar, ali je odbila da ništa ne učini“, rekao je Gvardiola.

„U svetu koji nam često govori da smo premali da bismo napravili razliku, ta priča me podseća da moć pojedinca nije u razmeri, već u izboru, u tome da se pojaviš, u odbijanju da ćutimo ili mirujemo kada je navažnije“, dodao je 54-godišnji trener.

(Beta)

