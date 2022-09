Gvardiola uporedio Halanda i Johana Krojfa

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola uporedio je svog fudbalera Erlinga Halanda sa legendarnim Johanom Krojfom, nakon što je Norvežanin postigao akrobatski gol u duelu protiv bivšeg kluba Borusije iz Dortmunda u Ligi šampiona.

Siti je sinoć na svom terenu posle preokreta pobedio Borusiju iz Dortmunda sa 2:1. Nemački tim poveo je golom koji je postigao Džud Belingem u 56. minutu, izjednačio je Džon Stons u 80. a pobedonosni gol postigao je Haland u 84. minutu. On je posle asistencije Žoaa Konsala visoko podigao nogu, u letu je zahvatio loptu i poslao je preko gostujućeg golmana u mrežu.

Taj gol podsetio je Gvardiolu na pogodak Johana Krojfa u utakmici protiv Atletiko Madrida 1973. godine, koji je jedan od napoznatijih golova legendarnog Holandjanina.

„Ljudi koji me poznaju možda znaju koliki je uticaj imao Johan Krojf na moj život kao osoba, mentor i trener. Pre mnogo godina postigao je na Kamp Nou neverovatan gol protiv Atletiko Madrida. Ovaj gol Halanda je sličan, a kada ga je postigao pomislio sam: ‘Johan Krojf’. Bilo je prilično slično“, rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

Haland je letos iz Dortmunda prešao u Siti, za koji je u devet utakmica postigao 13 golova.

„Gol je bio zaista dobar, a asistencija Žoaa bila je izuzetna“, dodao je španski trener.

On je rekao da ga je Haland podsetio i na Zlatana Ibrahimovića.

„Sećam se da je moj dragi prijatelj Zlatan Ibrahimović imao mogućnost da podigne nogu visoko do krova, a Erling je sličan tome. Mislim da je to njegova priroda. On je elastičan, fleksibilan i ima mogućnost da napravi kontakt i pošalje loptu u mrežu“, naveo je Gvardiola.

Haland je tokom karijere postigao 26 golova u 21 utakmici u najjačem klupskom evropskom takmičenju, u proseku gol na 62 minuta.

(Beta)

