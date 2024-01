Gvardiola zadovoljan zbog povratka De Brujnea na teren

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je prezadovoljan što se fudbaler Kevin de Brujne vratio u ekipu i učestvovao u današnjoj pobedi protiv Hadersfilda, u trećem kolu FA kupa.

„Neverovatno smo oduševljeni što se vratio. Kevin dobija utakmice, a malo ko to može. On ima posebnu sposobnost da uradi nešto što je teško pronaći. Ne želim da ga stavljam pod pritisak, on to zna, znamo se dugo, on ima tu vrstu posebnog kvaliteta. Kevin će nam pomoći svojim talentom, ali ne želim da stavljam sav teret na njegova leđa jer to nije pošteno“, rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

Siti se plasirao u četvrto kolo FA kupa, pošto je danas na svom terenu pobedio Hadersfild sa 5:0.

Navijači su sa tribina uzvikivali „Jedan je De Brujne“, pre nego što je belgijski fudbaler praćen ovacijama ušao u igru u 57. minutu. To je njegova prva utakmica otkako se povredio u prvom kolu Premijer lige, u avgustu.

Učestvovao je kod četvrtog gola, a asistirao je kod petog pogotka koji je postigao Žeremi Doku.

„Kevin mora da zna koliko ga ljudi vole. On je neverovatan. Sve dok ne odluči da ode ili dok se ne povuče, Kevin će zauvek biti jedan od najvoljenijih igrača. Zaista smo zadovoljni“, naveo je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Španski trener dodao je da je važno da De Brujne obavi što više treninga i da će biti u konkurenciji za utakmicu protiv Njukasla narednog vikenda.

„Kevin je izuzetan. On je jedinstven“, rekao je Gvardiola.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.