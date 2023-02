Haman: Nagelsman mora da bude svestan odgovornosti, on je trener Bajerna

MINHEN – Nekadašnji nemački fudbalski reprezentativac Ditmar Haman, kritikovao je danas trenera Bajerna Julijana Nagelsmana, koji je posle meča sa Borusijom iz Menhengladbaha pretio sudijama, prenose nemački mediji.

Bajern je sinoć poražen u gostima od Borusije 3:2 u meču 21. kola Bundeslige. Aktuelni šampion Nemačke je od 8.minuta igrao sa fudbalerom manje, pošto je isključen Dajo Upamekano.

Nemački mediji navode da je Nagelsman jurio i vređao arbitre po završetku meča, pošto je bio nezadovoljan suđenjem. Trener Bajerna je potom udario šakom u vrata sudijske svlačionice, a onda je vikao na svoje fudbalere.

„Razumem da možete svašta da uradite kada je glava vruća, ali to je jedan trenutak. Mislim da je on znao šta će da se desi i da će danas da bude na svim naslovnim stranama. Njegove reči se uvek vagaju trostruko. On je trener Bajerna“, rekao je Haman.

Nagelsman se noćas na društvenim mrežama izvinio za svoje ponašanje.

„Neka ide u treću ili četvrtu ligu i neka tamo trenira. Tamo neće da bude nikoga briga kada eksplodira. Mora da bude svestan svoje odgovornosti, pošto je trener Bajerna. Vidim da se izvinio, ali mora da se kontroliše“, zaključio je Haman.

Bajern se trenutno nalazi na prvom mestu na tabeli Bundeslige sa 43 boda i utakmicom više u odnosu na Union, koji ima 42 poena.

(Tanjug)

