Hamilton: Antoneli obavlja odličan posao u Mercedesu

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je da njegovoj zameni u Mercedesu mladom Kimiju Antoneliju „ide fantastično“, uprkos padu u formi u poslednjim trkama.

Italijanski vozač, koji će u avgustu napuniti 19 godina, dobro je ove sezone počeo karijeru u Formuli 1, pošto je u pet od prvih šest trka bio među šestoricom najboljih, ali je od tada samo u jednoj od sedam trka osvojio bodove.

Posle prvog podijuma u karijeri u Kanadi u junu, Antoneli je pravio greške koje su uticale na samopouzdanje i rezultate. Na prošlom trkačkom vikendu u Belgiji, Antoneli je subotnje kvalifikacije završio u prvom delu posle čega se rasplakao. Hamilton ga je narednog jutra posetio, razgovarali su uoči trke na paradi vozača, kao i posle trke, koju je mladi Italijan završio na 16. mestu.

Hamilton je upitan o toj poseti.

„Ne mogu da zamislim kako je 18-godišnjaku da radi to što on radi. Mislim da mu ide fantastično. Ubačen u tu dubinu sa 18 godina. On čak nije imao ni vozačku dozvolu kada je počeo da se takmiči u Formuli 1. To je mnogo tereta na nečijim leđima. Mislim da radi odličan posao“, rekao je Hamilton za Skaj.

Antoneli je ove godine zamenio Hamiltona, koji je posle 12 sezona iznenađujuće napustio Mercedes i prešao u Ferari. Antoneli je dobio dugogodišnjeg Hamiltonovog trkačkog inženjera Pitera Boningtona, koji je bio ključan za Hamiltonov uspešan period u Mercedesu.

„On ima sjajnu grupu ljudi oko njega. Ima Bona pored sebe, ne može imati boljeg“, naveo je najuspešniji vozač svih vremena.

