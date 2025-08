Hamilton: Biće suza tokom letnje pauze u šampionatu Formule 1

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton rekao je da će „pustiti poneku suzu“ tokom tronedeljne letnje pauze u šampionatu, nakon što je priznao da je njegova prva sezona u Ferariju bila prava borba.

Hamilton je ove godine iznenada posle 12 godina napustio Mercedes i prešao u Ferari, ali u prvom delu sezone u 13 trka nije ostvario očekivane rezultate i nije imao nijedan plasman na pobedničko postolje.

Najuspešniji vozač svih vremena sa 105 pobeda u Formuli 1, nedavno je rekao da se zalaže za strukturne promene u italijanskoj ekipi za koje veruje da bi pomogle Ferariju da prekine niz bez titule u obe konkurencije.

„Poslednjih ko zna koliko sezona su bile teške na svoj način. Ova je definitivno bila najintenzivnija, rekao bih iz radne perspektive. Integracija u novu kulturu i u novu ekipu. Nije išlo glatko u svim oblastima, bila je prava bitka. Definitivno moram da pobegnem i da napunim baterije, da budem sa decom, da se smejem, opustim. Siguran sam da će u nekom trenutku biti i suza i mislim da je to zaista zdravo“, rekao je Hamilton novinarima na Hungaroringu u Mađarskoj, preneo je Skaj.

Najbolji rezultat sa Ferarijem ostvario je u Kini kada je pobedio u sprintu.

On ima 30 bodova manje od timskog kolege Šarla Leklera u konkurenciji vozača. Lekler je imao pet plasmana na postolje ove sezone.

Uprkos problemima, Hamilton je ponovio odlučnost da ostvari uspeh u čuvenoj italijanskoj ekipi.

„Uvek sam uzbuđen što se trkam. Volim to što radim, volim da budem u crvenom, volim da radim sa ovim timom, imam toliko vere u ovu ekipu. Zaista je teško objasniti. Već sam imao mnogo toga u prethodnom timu. Vremenom, zaista se izgradi drugarstvo i vidim strast u ovom timu i to mi se sviđa. Sve što želim je da tome doprinesem najbolje što mogu. Naravno to moram da uradim uglavnom na stazi, ne uradim to uvek, ali i sa strane“, naveo je on.

„Vidim da postoje stvari koje uvek možemo da poboljšamo i postoje stvari koje ja mogu da poboljšam. Zaista sam uzbuđen zbog ove pauze. Mislim da će svi, posebno ljudi u fabrici, uživati u ovom vremenu sa porodicom, a onda ćemo se vratiti puni energije u drugom delu sezone“, dodao je Hamilton.

On je naveo da stalno misli o najdužem nizu u karijeri bez plasmana na postolje, koji je sada uvećan na 15 trka.

Upitan da li mu to smeta, prvo se našalio i rekao: „Ne“, pre nego što se uozbiljio.

„Naravno da mi smeta. Mislim o tome svakoga dana“, dodao je 40-godišnji vozač.

Šampionat se nastavlja u nedelju trkom u Mađarskoj na Hungaroringu, gde je Hamilton ostvario osam pobeda i poslednji put imao pol poziciju 2023. godine.

Prošle nedelje u Belgiji Hamilton je u kvalifikacijama bio 18. a u trci je zauzeo sedmo mesto.

„Naravno da bih želeo da ostvarim dobar rezultat. Moram da prođem bolje kroz kvalifikacije. Mnogo sam naučio tokom trke, koliko god vikend bio težak. U sredu sam bio na simulatoru i voleo bih da mislim da ćemo ovog vikenda imati bolju polaznu tačku. Nadam se da neće biti novih stvari koje bi nas mogle iznenaditi, pa držimo palčeve da ovaj vikend bude bolji“, rekao je Hamilton.

Trka za Veliku nagradu Mađarske vozi se u nedelju od 15 časova.

(Beta)

