Hamilton kažnjen sa pet sekundi, trku u Singapuru završio na osmom mestu

Vozač Ferarija Luis Hamilton kažnjen je dodavanjem pet sekundi na rezultat u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura zbog višestrukog prekoračenja ograničenja staze, pa je sa sedmog pao na osmo mesto.

Hamilton je u samoj završnici imao 40 sekundi prednosti u odnosu na osmoplasiranog Fernanda Alonsa iz Aston Martina, ali su se na bolidu Ferarija pokvarile kočnice, pa je on presekao nekoliko krivina i izašao sa staze na putu do cilja.

Sedmostruki svetski šampion je trku završio na sedmom mestu sa četiri desetinke prednosti, ali je uz kaznu pao na osmo mesto, a Alonso je preuzeo sedmo.

„Tokom saslušanja vozač je potvrdio da je nekoliko puta napuštao stazu. Pokušavao je da reši problem sa kočnicama. Uzevši to u obzir i u skladu sa listom izuzetaka predviđenih u Smernicama za vozačke standarde, komisije su smatrale da to nije opravdan razlog i primenile su uobičajenu kaznu za takvu vrstu prekršaja“, navodi se u saopštenju stjuarda.

„Tu odluku nisu osporili ni predstavnik ekipe ni vozač“, dodaje se.

Šampionat se nastavlja za dve sedmice, trkom za Veliku nagradu SAD 19. oktobra, u Ostinu u Teksasu.

(Beta)

