Hamilton najbrži na drugom treningu u Bakuu

Vozač Ferarija Luis Hamilton bio je najbrži na današnjem drugom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu.

Hamilton je ostvario rezultat od 1:41,293 minuta.

Drugi je bio njegov klupski kolega Šarl Lekler sa 0,074 sekunde zaostatka, a treći Džordž Rasel iz Mercedesa sa 0,477 sekundi zaostatka.

Kimi Antoneli u Mercedesu zauzeo je četvrto mesto sa 0,486 sekundi zaostatka, dok je Oliver Berman iz Hasa zauzeo peto mesto sa 0,598 sekundi zaostatka.

Aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula bio je šesti sa 0,609 sekundi zaostatka.

Treći trening na programu je u subotu od 10.30, a kvalifikacije počinju od 14 časova.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana vozi se u nedelju od 14 časova.

(Beta)

