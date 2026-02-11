Hamilton nezadovoljan jer će u toku sezone ponovo morati da menja inženjera

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton rekao je danas da će za njegovu drugu godinu u Ferariju biti "štetno" to što će u sred sezone ponovo morati da menja inženjera trka.

Ferari je u januaru saopštio da Rikardo Adami neće više biti Hamiltonov inženjer i da je prebačen na drugu poziciju u ekipi. Ekipa se više nije oglašavala povodom toga, ali se veruje da je na njegovo mesto privremeno postavljen Karlo Santi, koji je prethodno radio sa Kimijem Raikonenom u Ferariju.

Bez pominjanja Santijevog imena, Hamilton je potvrdio da će u ne toliko dalekoj budućnosti, ponovo promeniti inženjera.

„Ovo je težak period jer to nije dugoročno rešenje, rešenje koje sada imamo je za samo nekoliko trka. Dakle, na početku sezone će ponovo doći do promene i moraću da radim sa nekim novim, što je štetno za sezonu u koju želite da uđete sa ljudima koji su radili u više sezona, prošli kroz dobro i loše i koji su mirni“, rekao je Hamilton novinarima posle testiranja u Bahreinu, preneo je Skaj.

Tokom prošle sezone Hamiton nije imao dobru komunikaciju sa Adamijem, što su pokazale objavljene radio poruke tokom trke, ali je najuspešniji vozač Formule 1 sa 105 pobeda, rekao da je odluka o promeni inženjera bila teška.

„Zaista, zaista sam zahvalan na trudu i strpljenju koje je uložio prošle godine, koja je bila teška za sve nas“, naveo je Hamilton.

Prošle godine, prvi put u karijeri Hamilton nije imao plasman na pobedničko postolje u čitavoj sezoni.

Portparol Ferarija rekao je da je Hamilton u dobrim rukama, kao i da ekipa traži pravu osobu i da Hamilton „nije stavljen u nepovoljan položaj“.

Govoreći o novim tehničkim pravilima u Formuli 1, Hamilton je rekao da su „smešno kompleksna“ i da ih „navijači neće razumeti“.

On je mislio na povećani stepen upravljanja energijom koji zahtevaju novi motori, koji imaju 50-50 raspodelu snage između motora sa unutrašnjim sagovrevanjem i električne strane hibridnih motora.

„Sedeo sam na sastanku i oni su nam to predstavili. Kao da vam je potrebna diploma da biste sve to potpuno razumeli“, rekao je 41-godišnji vozač.

Bolidi će imati aktivnu aerodinamiku, kako bi se omogućio dovoljan oporavak energije za bateriju, upotreba potpuno drživog goriva je obavezna, a automobili i gume su manji.

Sve komplikuje činjenica da vozači mogu da koriste dugme za pojačanje (boost), za dodatnu snagu kako bi olakšali preticanje, ali onda rizikuju da im ponestane snage i da ih protivnik ponovo pretekne.

Vozači će morati da koriste niže brzine nego što bi želeli kako bi pomogli da se obnovi snaga.

„Niži prenosi su tu jer ne možemo da povratimo dovoljno snage baterije. Ne možemo i zato moramo da podižemo obrtaje motora veoma, veoma visoko“, naveo je britanski vozač.

U Bahreinu će testiranja biti obavljena od 11. do 13. februara, kao i od 18. do 20. februara.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

