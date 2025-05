Hamilton odbacio kritike o njegovom odnosu sa inženjerom Ferarija

Vozač Ferarija Luis Hamilton odbacio je kritike o odnosu sa njegovim inženjerom Rikardom Adamijem u italijanskoj ekipi, posle frustrirajućeg trkačkog vikenda Formule 1 u Monaku.

Hamilton je u nedelju zauzeo peto mesto u trci u Monaku, a posle trke putem radija zahvalio je ekipi na tome što je popravila njegov bolid na vreme za kvalifikacije jer je imao udes na poslednjem treningu. Ubrzo potom upitao je „Jesi li ljut na mene ili nešto“, ali nije bilo odgovora, preneo je Skaj.

Hamilton je zauzeo četvrto mesto u kvalifikacijama, ali je kažnjen i pomeren tri mesta na sedmo jer je ometao vozača Red Bula Maksa Verstapena, zbog pogrešne informacije koju mu je dao Adami.

Sedmostruki svetski šampion upitan je o tome što nije dobio odgovor od inženjera posle trke u Monaku.

„Bilo je područja gde smo imali problema sa radijom tokom čitave trke. Nisam dobio informacije koje sam želeo i to je to“, rekao je Hamilton.

Posle mnogo pažnje koju je privukla razmena poruka Hamiltona i Adamija u prvoj trci u sezoni u Australiji, britanski vozač rekao je tada da je sve preuveličano.

On je sada rekao da nema problema između njega i Adamija, koji je prethodno u Ferariju bio inženjer Sebastijanu Fetelu i Karlosu Saincu.

„Ima mnogo spekulacija. Mislim da je većina toga s….e. Na kraju krajeva, imamo odličan odnos. Neverovatno je raditi sa njim, on je sjajan momak. Mnogo se trudimo. Obojica radimo i ne uspeva nam uvek svakog vikenda“, rekao je Hamilton.

„Ima neslaganja, kao i u svim u vezama, ali ih rešavamo. Zajedno smo u tome, obojica želimo da osvojimo titulu i podignemo ekipu na viši nivo. Sve je to samo buka i mi zapravo ne obraćamo pažnju na to. Može da se nastavi ako želite, ali to ne pravi nikakvu razliku u poslu koji pokušavamo da radimo“, dodao je jedan od najboljih vozača svih vremena.

Posle osam trka Hamilton je šesti u plasmanu vozača sa 63 boda, 98 manje od vodećeg Oskara Pjastrija iz Meklarena.

On još nije bio na pobedničkom postolju sa Ferarijem, ali je i dalje u trci za titulu.

„Mislim da radimo na bolidu za sledeću godinu, ne mogu da komentarišem da li smo 100 odsto spremni. Šampionat sledeće godine je otvoren. Ovaj će biti mnogo teže osvojiti, ali nije zatvoren i biće zanimljivo videti šta će se dogoditi ovog vikenda“, rekao je Hamilton, koji ima rekordnih 105 pobeda u Formuli 1 i rekordnih 104 pol pozicija.

Šampionat Formule 1 nastavlja se ovog vikenda u Španiji, a trka je na programu u nedelju od 15 časova.

(Beta)

